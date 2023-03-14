獨立樂團茄子蛋成立於2012年，唱紅《浪流連》、《浪子回頭》等人氣歌曲，去年還以《愛情你比我想的閣較偉大》奪下第33屆金曲獎年度歌曲獎，未料卻鬧出解散新聞，讓鄉民在PTT直言他們「大概掰了」，並憶起蘇打綠、信樂團等台灣樂團也是如此，卻唯獨「五月天一起走到現在」，讓他非常好奇。

原PO在PTT表示台灣樂團除了五月天，「幾乎沒一個走到最後」，像是「蘇打綠、信樂團、茄子蛋全部GG」，但成立26年的五月天卻「做到團結一致，大家都認識所有團員，而不是像其他人一樣是變成主唱跟主唱小夥伴？」

文章曝光後，隨即引發網友熱議，「五月天的成功阿信佔90%，如果他都不在乎錢了，其他四人好意思計較嗎？」、「大家都知道合在一起最有利，單飛一定完蛋」、「阿信不缺錢，你去北投探聽一下就知道了」、「主要是賺得夠多吧，不夠的話再拆分就會不爽了」、「阿信被訪問提過，單飛成就無法超越五月天」。

此外，也有網友提到蘇打綠跟女團SHE，「蘇打綠沒掰啊，鬧翻的是製作人兼老闆」、「蘇打綠頂多青峰出solo單曲，曲風應該只有死忠的聽得進去」、「SHE差點散了吧，要不是自認最美的美人遭火燒」、「SHE是說單飛不解散，各自都有想做的事」、「她們以前是有經紀約，不賺錢結局就是拆，很現實的」。