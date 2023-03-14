台中市議會臨時會今天舉行專案報告，台中市議員張廖乃綸關切台中市公車班次規畫及脫班問題，指出有些路線班距長，學生抱怨上、放學巔峰時間等不到公車，請市府檢討，並要求業者避免脫班、漏班，讓學生或長輩等不到車。交通局長葉昭甫回應，會再進一步檢討。

市議員張廖乃綸說，盧秀燕市長周宣布中台灣月票方案，吃到飽方案大大減少上班族或學生族通勤負擔，值得肯定。但除了給優惠，也要讓通勤族和學生方便搭到車。

張廖乃綸表示，最近她接連接到高中及國中學生的反應，表示在放學交通尖峰時間遲遲等不到公車，以中清路幹線公車500路為例，這是交通局推出的六大路廊幹線公車之一，市府強調班次密集、強化接駁運輸，但學生們抱怨放學的時候常常等不到車或擠不上車。

張廖乃綸進一步指出，中清路幹線公車在中清路沿線行經衛道中學、曉明女中、台中二中等多所高中，學校下課時間大多是下午5點10分左右，但公車發車尖峰時間卻是下午4點到5點，不少學生放學為了趕著回家或到市區補習，一下課只能賣力跑，幸運的話能擠上最後一班尖峰時段公車，如果趕不上或擠不上，只能再苦等20分鐘至半小時。

張廖乃綸強調，中清路原本就是交通要道，上下班時間塞車嚴重，讓學生通勤族搭公車更方便，減少家長接送的麻煩，才能舒解交通，也避免大批學生擠在馬路邊等公車的危險，交通局應該考量周邊學校的放學時間，滾動檢討公車的發車時間。此外，有長輩陳情公車疑似有脫班、漏班的狀況，交通局也應該一併深入了解並檢討。

葉昭甫表示，幹線公車的發車密度相對應該比較高，但學校放學時間學生搭乘需求確實比較大，交通局會再進一步檢討。