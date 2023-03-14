藉由意法半導體擴產和供應韌性的投資，現已在大眾市場中推出STM32WBA52，並帶來了意法半導體享譽業界之超低功耗STM32WB MCU經過市場檢驗的無線連接功能。搭載運行頻率100MHz的Arm Cortex-M33內核心，新產品可以提供更多額外的運算能力，並配備最先進的STM32外部周邊。

功能強大的STM32Cube生態系統可以簡化從現有STM32WB和通用STM32 MCU轉移到STM32WBA52的應用。其中，STM32CubeWBA MCU套裝軟體嵌入經過認證的Bluetooth Low Energy 5.3協議堆疊，並改善了STM32WB系列的現有設定檔，方便無線微控制器跨系列移植應用軟體。STM32Cube生態系統還包括各種開發工具，例如，STM32CubeMX外部周邊配置器及程式碼產生器、STM32CubeMonitor-RF射頻性能測試器，以及STM32Cube.AI桌機版和雲端版人工智慧開發工具。事實證明，資源豐富的生態系統可以加速應用開發和驗證。此外，為了簡化原型設計，意法半導體還將推出STM32WBA52專用開發板NUCLEO-WBA52CG。

晶片上整合的超低功耗射頻電路具有市場上獨一無二的+10dBm射頻輸出功率，能夠建立連接可靠之高達2Mbit/s資料速率的遠距離通訊。深度待機低功耗模式結合主動射頻通訊功能可顯著降低整體功耗，節省電池電量。STM32WBA MCU還支援最多20個設備同時連接。

在安全隔離、記憶體保護、竄改保護和Cortex-M33的Arm TrustZone安全架構的基礎上，PSA安全認證計畫提升了新產品的網路保護能力。新平台還配備基於Trusted Firmware for Arm Cortex-M（TF-M）的安全軟體解決方案。