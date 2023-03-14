水利署指出，耗水費徵收僅針對大用水戶，不涉及一般民生用戶。目的在促進大用水戶提高用水效率，於今年2月1日開徵，目前已有許多企業積極洽詢節水方案，投入水資源效率用水提升工作，進行回收率盤查，預計開徵後將會省水約一個寶二水庫水量。
水利署呼籲節約用水是應對氣候變遷的重要水資源管理政策，水利署會審慎評估耗水費的效應，兼顧民生與經濟發展，以達成穩定供水的目標。
近期水情稍緊，外界對水價合理調整的呼聲又起，但水價涉及民眾基本生活，其調整衝擊用水正義及經濟等深遠問題，短期內尚無調整規劃。
水利署指出，耗水費徵收僅針對大用水戶，不涉及一般民生用戶。目的在促進大用水戶提高用水效率，於今年2月1日開徵，目前已有許多企業積極洽詢節水方案，投入水資源效率用水提升工作，進行回收率盤查，預計開徵後將會省水約一個寶二水庫水量。
水利署呼籲節約用水是應對氣候變遷的重要水資源管理政策，水利署會審慎評估耗水費的效應，兼顧民生與經濟發展，以達成穩定供水的目標。
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