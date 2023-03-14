水利署指出，耗水費徵收僅針對大用水戶，不涉及一般民生用戶。目的在促進大用水戶提高用水效率，於今年2月1日開徵，目前已有許多企業積極洽詢節水方案，投入水資源效率用水提升工作，進行回收率盤查，預計開徵後將會省水約一個寶二水庫水量。

水利署呼籲節約用水是應對氣候變遷的重要水資源管理政策，水利署會審慎評估耗水費的效應，兼顧民生與經濟發展，以達成穩定供水的目標。