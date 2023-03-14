美國國家安全顧問沙利文（Jacob Sullivan）表示期望美國總統拜登和中國國家主席能在近期進行通話，中國外交對此回應稱，不能為溝通而溝通，美方應當拿出誠意，以實際行動推動中美關係重返正軌。

在3月14日舉行的外交部例行記者會上，有外媒記者提問稱，美國國家安全顧問沙利文表示，期望拜登和中國領導人在接下來會通話。請問中方是否在對可能會有的通話做準備？是否能進一步介紹情況？

中國外交部發言人汪文斌表示，中美之間保持著必要溝通，我們認為溝通的價值和意義在於增進理解，管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。

拜登是在公布與英國和澳大利亞的核潛艇建造計劃細節後表示，他希望很快與中共領導人習近平會談，但拜登沒有透露具體時間。

隨後美國國家安全顧問沙利文對記者表示，拜登總統有計劃在中共兩會結束後，與中共國家主席習近平通電話。他說，美中之間的競爭需要對話與外交，但是現在沒有辦法確定通話的日期。

沙利文說，「我們相信存在競爭，我們歡迎這種競爭，但沒有必要發生衝突，不需要新冷戰。我們將尋求在符合我們共同利益和更廣泛世界利益的領域與中國合作。」