無照又酒後駕車的賴姓鄉代，右後視鏡撞及路人，卻駕車離開現場。（翻攝畫面）

新科秀林鄉代賴偉翔，無照又酒後駕車被逮。（取自秀林鄉代表會官網）

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔，去年因酒駕，駕照被吊銷，沒想到今早又因酒駕，途中右後視鏡傷及路人，不過警方卻在一處喪家內，逮到酒後正呼呼大睡的賴男，對他實施酒測竟高達1.24MG／L。賴男坦承「感覺車子有碰撞到」，訊後被依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸，移送花蓮地檢署偵辦。檢方訊後認為事證明確，諭知被告請回。

新城警分局調查，今天上午8時37分，39歲賴姓男子駕駛自小客車，沿秀林鄉秀林村民享北往南行駛，行經一戶民宅前，車子右後照鏡不慎擦撞路人高姓女子，造成高女跌倒、左膝蓋擦受傷，路人報警，由救護車送國軍花蓮總醫院就醫。

警方到場後，沒見到車禍人車，循線調查發現鄉民代表賴偉翔疑涉肇事逃逸，隨即在某喪宅內發現賴男，並發現肇事車輛，右後視鏡已經斷裂，前保桿右側有擦痕，警方實施酒測，賴男酒測值高達1.24MG／L，高女酒測值0。

賴偉翔為本屆新科代表，在內政部地方公職官網資料中為「無黨籍」，另在秀林鄉代表官網中，賴的經歷表列21屆鄉代民眾黨召集人，不過民眾黨花蓮縣黨部表示，賴並非黨員。

新城警分局表示，民眾發生交通事故，應立即通知警方或救護車，車禍離開現場涉及肇事逃逸刑責，也呼籲民眾遵守酒後不開車，若飲酒需「指定駕駛」及「搭乘計程車返家」，勿讓憾事發生。

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