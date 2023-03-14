「環島公益咖啡師」蔡雲熙今天到東基及部東醫院，以手沖咖啡慰藉醫護人員。（民眾提供）

「環島公益咖啡師」蔡雲熙今天到東基及部東醫院，以手沖咖啡慰藉醫護人員。（民眾提供）

台東基督教醫院及衛福部台東醫院今天充滿咖啡香，出身台東成功鎮的阿美族青年蔡雲熙，3年來在鐵道上流浪，哪裡需要手沖咖啡香氣慰藉，他就往哪裡去，全台醫療院所、特教或弱勢團體，婦女受暴單位都能看到他的身影。

3年來巡迴全國多所醫院的「環島公益咖啡師」蔡雲熙今天上午來到東基，慈愛樓三樓小禮拜堂頓時咖啡香四溢，不少醫護人員聞香而來；下午，他又拉著1卡皮箱踏進到衛福部立台東醫院，繼續用他的「魔法手」沖出濃郁咖啡，脫口而出第1句話就是「終於回到台東了」。

蔡雲熙2020年剛考上咖啡師證照，心裡開始想「我能用咖啡做什麼」，1千多個日子以來，不斷透過群媒體詢問醫療、教育、照護單位，是否需要他免費服務，有時無人回應，有時收到「我們不需要」的洩氣回應，蔡仍覺得能夠到台灣各地經歷人們各式各樣的故事，帶給他無比勇氣。

蔡雲熙手沖咖啡慰勞醫護的心意，3年前從慈台東濟關山分院出發，期間在各地奔波，如今回到出發地台東，他說很多人問他這3年來他到底跑了多少地方，大半時間都在鐵道上又怎麼度過，他說：「不要去算，算了就不是我為大家服務的初衷」。