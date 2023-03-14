中台灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，近日召開第1次幕僚組會議，針對平台的運作機制、歷次會議繼續列管案件，以及6大議題組提出的新增合作提案等展開討論。今年提出20個新增合作提案，以農產行銷組最多，提案後續將提送副首長會議審議。另外也因應今年新竹市的加入，配合修正平台運作機制，將7縣市輪流主政改為8縣市。

中台灣區域治理平台原以中、彰、投、苗四縣市為主，2019年擴大邀請新竹縣、雲林縣、嘉義市加入，今年再邀請新竹市加入而成為8縣市，平台更加壯大。此次會議由新竹縣政府行政處長周秋堯主持，首先修正「中台灣區域治理平台運作機制」，因應今年新竹市加入平台，改為8縣市輪流舉辦，主政順序為台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、新竹市。

其次，歷次會議決議事項合作案共計25案，有4案繼續列管，其中3案皆針對空汙相關，包括共同監督中火用煤減量、汙染減排、精進空汙防制措施並定期公開生煤使用量，各縣市推動生煤工業鍋爐改用低汙染燃料，聯合管理跨縣市營建工程業者，定期提供查核嚴重缺失名單供其他縣市加強稽查管制，另一案則是8縣市共同辦理水土保持服務團聯合組訓暨業務研討會。

再者，平台設置空汙環保組、經濟發展組、交通建設組、觀光旅遊組、農產行銷組、衛生安全組共6大議題組，今年提出20個新增合作提案，其中以農產行銷組7案為最多，如食農教育資訊平台跨縣市交流、合作辦理2023中台灣以青年農民為主題的行銷活動等。其中，較特別的提案是提升動物保護防疫機關課長或組長職等至8職等，盼藉此解決縣市動物保護防疫機關人力不足日趨嚴重的問題。

最後，幕僚組新增提案為台中市政府數位治理局提出的跨縣市合作案「平台縣市主動分享資安（訊）人員專業訓練課程」，建議平台內縣市於辦理資安訊人員專業訓練時，保留部分名額予其他縣市資安（訊）人員報名參加，以促進資安交流與資源共享。