退伍軍人社團號召500名黃埔校友赴陸參加黃埔軍校99周年活動，引來退輔會主委馮世寬等人出言勸阻，國民黨軍系黃復興黨部主委季麟連今（14）日亦發出聲明表示「期期不可」，並強調現應團結以「下架民進黨」為鵠的，以慰先聖、先賢、黃埔師長、國軍英烈。

季麟連在聲明中表示，親愛的「黃埔家族」同學們，我等何幸，背景不同、環境各異，均懷「從軍報國」初心，列身「國民革命軍」蔣公昭示「三軍一家如兄如弟、三軍一體、如手如足」親愛精誠、肝膽相照。

季麟連說，自己身為空軍子弟、陸官畢業、參加海軍、任陸戰隊憲兵排長、兼任政戰特遣隊隊長、三軍聯訓基地指揮官、國防部聯訓部主任、聯勤司令、警備總部眷屬，深體國軍榮辱與共、同生共死。

季麟連提到，一個世紀以來，黃埔與民族、國家、民眾結合為生命共同體，第1階段「黃埔」（1至6期）完成了東征，第2階段「南京」（7至13期）完成統一國家，第3階段「成都」（14至23期）戰勝日本，光復台灣晉列世界4強，第4階段「鳳山」（24期迄今）保衛建設台灣為三民主義模範省。而2024年欣逢黃埔建校、國民革命軍建軍百年大慶，校友總會在國防部、退輔會全力支持配合下，己訂定具體之擴大紀念計畫。

季麟連表示，自99周年慶後，即展開連串精彩可期之活動，於重要節日，由各軍種（校友會）擔綱執行，而正當日本媒體報導污退軍九成叛國，民進黨諸立委提案徹查國軍忠誠之際，身為三軍統帥及中央政府卻噤若寒蟬，令他們悲痛莫名、憤恨不已。

季麟連表示，傾聞黃埔同學500人，規劃前往黃埔參加99週年慶，雖經校友總會及陸軍官校校友總會正詞規諫後，仍有極少數同學執意成行，個人以為期期不可。

季麟連批，當前邪惡民進黨倒行逆施，置國家於戰爭邊緣，陷民族於亡國滅族之淵，因此他籲「凡我同學，唯有打條血路，領導被壓迫民眾，在明年元月13日（經國先生追思日）眾志成城，打倒民進黨，拯民於萬劫不復。

季麟連呼籲，同學們應明大是大非、秉大忠大義、為大謀而小忍，精誠團結，以「下架民進黨」為鵠的，以慰先聖、先賢、黃埔師長、國軍英烈們。