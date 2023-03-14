易華電2022年第四季營收為4.2億元，實績比上季成長15％，本業虧損幅度隨之縮小，主要係因客戶於春節拉貨備料以及出現急單需求所致。惟因美元貶值，造成兌換支出增加，壓抑獲利表現，單季轉盈為虧，稅前虧損為6,700萬元，稅後虧損5,500萬元，每股稅後虧損為0.66元。

綜觀2022年全年，受到面板相關產業市況轉疲的影響，易華電全年營收為21.13億元，年減30％；毛利率為10％，較2021年下降10個百分點。受惠於匯兌收入及股利收入挹注，稅前淨利為0.95億元，比去年衰退76％；稅後盈餘為0.73億元，較去年減少77％，每股稅後盈餘為0.88元。

易華電董事會通過2022年每股將配發現金股利0.45元，待股東常會通過後，再由董事會另訂除息基準日辦理發放。2023年股東常會預計於2023年5月30日假高雄市楠梓科技產業園區從業員工服務中心舉行。

原董事長黃嘉能於3月3日辭去董事長職務，董事會選任董事長及副董事長，新任董事長為天正國際精密機械股份有限公司總經理萬文財，副董事長為黃嘉能。

天正國際為長華電材轉投資公司之一，長華電材持股13.43％，為天正國際第三大法人股東。長華電材發揮長期與LED、半導體客戶的良好關係優勢，將天正國際自動化生產設備市場相關產品及服務導入長華電材既有客戶體系；而長華電材的被動元件相關材料借重天正國際的經驗打入被動元件產業。此外，易華電亦為長華集團的一員，長期深耕驅動IC相關材料領域，隨著長華電材、易華電和天正國際業務關係益趨密切，未來有利於壯大長華集團在半導體材料供應鏈的版圖。