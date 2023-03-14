台股4/3至4/5休市 3/25補班但不交易 18:492023/03/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，今年4月4日（周二）兒童節、4月3日（周一）調整放假暨4月5日（周三）民族掃墓節，集中交易市場休市三日，並於3月25日（六）補行上班，但當天台股不交易也不交割。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰RMB短期報酬ETF 4/21終止上市 美國銀行風暴 台股早盤下跌 台指期 大演逆轉秀 #休市 #台股 #補班 #證交所 #兒童節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新投信：藍燈投資法 台股勝率高 11:042023/03/14 財經 美銀行爆倒閉潮 台股重挫170點 台積電跌6元至510 09:002023/03/14 財經 金融領跌台股 測試區間底部 17:432023/03/14 財經 《證交所》國泰RMB短期報酬ETF 4月21日起終止上市 16:192023/03/13 財經 天二科技自3月14日起得為融資融券交易 19:392023/03/13 財經 《證交所》魔獸站台 證交所董座期望創新版公司有更多驚喜 12:182023/03/14 財經 Q萌蛋糕甜寵孩童 04:102023/03/14 時尚消費 外資回補 13檔權值股雄起 04:102023/03/14 財經要聞 《盤中解析》台股滄「海」桑田 短線震盪汰弱 12:082023/03/14 財經 《證交所》台韓交易所攜手簽署MOU 17:292023/03/14 財經 《盤後解析》兩強力挺台股守15550 兩專家重點提示 14:182023/03/13 財經 魔獸參與雲豹能源掛牌典禮 寫台股新紀錄 13:142023/03/14 財經 操盤心法－台股高檔震盪 留意財報與美鷹派升息 04:102023/03/14 證券．權證 迎接兒童節連假 麗寶樂園推專屬優惠 14:372023/03/13 生活 電子無力 能源鋼鐵續命 台股早盤跌逾百點 10:232023/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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