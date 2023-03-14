Omdia首席分析師Mark Beccue指出，生成式AI無法從根本上解決AI面臨的挑戰，包括偏見、隱私、責任、一致性和可解釋性（Interpretability），事實上，生成式AI在很大程度上加劇了這些問題。」舉例來說，作為大多數生成式AI輸出來源的大型語言模型（LLM）是根據公共資料所訓練，這些資料可能包括有害語言或種族、性別、性取向、能力、語言、文化等方面的偏見內容，這意味著輸出本身可能就有偏見或不當內容。

另一個例子是，生成式AI輸出不易解釋。與大多數深度學習AI一樣，其產出之結果難以溯源。雖然可解釋性是所有AI的挑戰，但對於生成式AI輸出，這項挑戰更為艱鉅。因為根據定義，生成式AI所產出的內容是被「創造」出來的。

2023年將是生成式AI的早期市場階段。Omdia預測，針對生成式AI的使用將在今年將湧現大量的創造性革新，然而，對於生成式AI的定義及其作用也會產生相對的疑惑。

Omdia同時指出其他塑造生成式AI發展軌跡的市場趨勢，包括建構LLM並從中獲利以及雲端運算供應商發揮的關鍵作用等。Omdia在《2023年生成式AI市場格局》探討以上及其他更多方面的議題。該報告將分析關鍵驅動因素和障礙、市場趨勢、重要案例以及主要參與者是?，為什麼他們如此關鍵，以及結合專業的AI分析師團隊，來預測2023年在整體生成式AI生態系統中會發生什麼，幫助讀者瞭解快速變化的生成式AI市場格局。