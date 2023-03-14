香港信報報導，離岸價（CNH）曾升破6.85，最高至6.8458，截至下午4時54分，離岸價報6.8849，在岸價報6.8841。官方14日開出的中間價報6.8949，較13日報6.9375，上調426個基點或0.61％，創近兩周新高。
交易員指出，美國矽谷銀行爆雷事件繼續發酵，聯準會後續加息預期大幅消退，美債孳息率持續回落，拉低美元，人民幣則受此影響持續偏強。另有交易員認為，市場關注稍後時段美國公布的通膨數據，若通膨亦有所回落，美元可能持續承壓。
人民幣兌美元在岸價（CNY）收盤升280個基點，創逾三周新高，中段最高至6.8548。人民幣兌美元在岸價收報6.8725，較13日下午4時30分收報6.9005，升280個基點或0.41％，較晚上11時30分最後成交價6.8475，走弱250個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）曾升破6.85，最高至6.8458，截至下午4時54分，離岸價報6.8849，在岸價報6.8841。官方14日開出的中間價報6.8949，較13日報6.9375，上調426個基點或0.61％，創近兩周新高。
交易員指出，美國矽谷銀行爆雷事件繼續發酵，聯準會後續加息預期大幅消退，美債孳息率持續回落，拉低美元，人民幣則受此影響持續偏強。另有交易員認為，市場關注稍後時段美國公布的通膨數據，若通膨亦有所回落，美元可能持續承壓。
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