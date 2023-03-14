新的6G網路功能將基於現有和新興技術以支援新的使用案例和應用。是德科技和ADI將攜手整合各種技術領域的高效能解決方案和專業知識，以實現產業不斷演進的6G願景。根據合作備忘錄，是德科技與ADI將合作開發創新的解決方案，目的在實現多項無線網路效能關鍵技術的重大突破，包括能源效率、網路韌性，以及安全的無線連接等。

兩家公司將在5G、開放式無線接取網路（O-RAN）和相位陣列技術等既有合作基礎上，加速取得技術進展，以提供有助於改變人們生活的解決方案和服務，進而協助企業、產業和消費者拓展更多新機會。未來的使用案例將充分利用新的波形和頻譜技術、新的6G空中介面、更高階的天線系統，以及各種感測技術。虛擬化、雲端運算和人工智慧（AI）的躍進，將持續推動數位轉型，為6G願景奠定堅實的基礎。

是德科技和ADI於西班牙巴塞隆納舉辦的2023年GSMA世界行動通訊大會中，聯合展示O-RAN和大規模多輸入多輸出（mMIMO）天線設計原型和量測平台。此次聯合展示旨在達成多個具有挑戰性的產業目標，包括最佳化O-RAN射頻單元（RU）的設計，以降低整體網路能源消耗、提升O-RU效能，進而支援更高的資料速率。

ADI通訊及雲端業務事業部市場、系統與技術副總裁Joe Barry表示，在下一代網路的環境永續性等重要領域，技術領導者之間的合作，可聯合發揮更大的影響力。ADI很高興能與是德科技進一步擴大合作夥伴關係。我們也將繼續致力克服更多挑戰，並打造未來的6G網路所需的無線解決方案。

是德科技6G與下一代技術副總裁Giampaolo Tardioli表示，是德科技很高興能擴大與ADI的合作關係，以提供領先業界的設計、量測和驗證專業知識及解決方案，並將合作範圍延伸至6G技術領域。透過這項合作，是德科技有機會進一步提升綜合實力，進而打造更多技術平台、協助ADI更快實現其策略性計畫，以便在6G投資中取得長期商業成功。