江興鍛去年受大陸防疫封控及車廠缺晶片等問題影響，合併營收降至24.31億元，營業毛利4.52億元、營業利益1.17億元、稅前淨利2.28億元，本期淨利1.8億元、EPS從股本增加後的2.15元略降為2.14元。

江興鍛14日董事會決議每股配現金股利1.30元，現金股利配發率60.75％，以收盤價32.85元計算，現金殖利率3.96％。

江興鍛2月合併營收1.5億元，月增0.89％、年減30.77％，符合原先預期；前二月合併營收2.99億元，年減31.82％。江興鍛表示，江興鍛係依據前一個月銷售出貨，認列營收，2月營收認列1月出貨金額，雖農曆過年、工作天數減少，2月營收略優於1月，但比去年同期減少。江興鍛預期3月出貨及營收逐漸恢復正常，兩岸出貨金額上看1.8～1.9億元，第二季出貨及營收視大陸車市慢慢回升力道而定，可望再回升，優於第一季。