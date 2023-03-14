美國矽谷銀行驚傳倒閉，牽動美國聯準會升息政策，也為金融市場投下變數。在市場情緒波動下，法人認為，台股目前現金股利殖利率4.0％，仍可傲視亞洲主要國家，本益比14倍上下也仍在合理水位，以高股息ETF參與台股市場，不僅可收股息收益抗波動，也可提前卡位未來市場上漲動能，是值得留意的投資方向。統計今年以來台股高股息ETF的股價表現，截至3月13日為止，總計40天的交易天數中，上漲加持平機率最高的為凱基優選高股息30(00915)與富邦臺灣優質高息，總計上漲持平機率來到70％；其次為元大高股息與元大台灣高息低波，上漲持平機率為68％。台股今年以來表現仍居全球股市領先群，盡管現階段企業獲利持續下修機會大，盤勢進入回檔整理，但回顧2005年以來的台股企業獲利表現，每當下修家數比例達30％，往往也是築底條件浮現的契機。待2月營收公布後，庫存去化影響逐漸淡化，市場將會開始回歸基本面，預測台股企業獲利下修週期有機會在今年上半年結束。回顧歷史數據，自2008年以來的台股加權報酬指數回測，每逢加權指數出現10-15％跌幅的當月底買進，一年後報酬平均可達25.48％；兩年後報酬可達21.35％，顯示當大盤出現明顯回檔時進場布局，拉長投資期間都會有不錯的報酬。展望後市，台灣GDP、外銷訂單、PMI等多項經濟數據已有落底跡象，隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束，股價通常領先基本面反映，現在正是逢低分批布局的好時機。當經濟重回成長軌道，法人建議，透過較低波動、高品質與高股息等特質之個股或高股息ETF，在遇短線利空出現修正之際，逢低分批布局，除了可以領息，另一方面也等同於預約未來資本利得空間。