日前藝人陶晶瑩於臉書上直指老公李李仁有了兩個「小三」，久違現身時尚場合的李李仁也是三句不離他們倆，事前他為品牌拍攝多組形象大片、形象影片，李李仁笑容燦爛地表示「（女兒）說我穿哪一套都很帥！」活動當日恰逢白色情人節，被記者提問才意識到透露「那我就回家等看看有什麼小驚喜！」近期陶晶瑩回歸主持，他直言相處時間變少，再加上孩子大了不需要跟前跟後，老夫老妻的狀態幸好有兩隻小狗維繫家庭生活，「很像回到以前照顧小孩，很多事情可以討論，這也是很好的夫妻相處樂趣。」

此次出席J.LINDEBERG 2023春夏系列上市活動，李李仁他以鑽石圖紋印花POLO衫搭配機能性西裝褲亮相，大讚品牌的高爾夫球系列穿起來無負擔，「好穿又時髦，活動上也很方便。」另外他也表示愛女荳荳近期也在接觸高球運動，且進步神速讓他教學很有成就感，至於父女的高球時尚上他笑說「我應該會直接帶來專櫃讓她自己挑。」並透露平時並不會特別限制女兒的穿搭，反倒是他近期的穿衣哲學都是找女兒討教的，「之前去LA的時候，女兒還特別帶我去一個韓國男團的快閃店購物。」並在該店內購入情侶衣、項鍊，「女兒傻瓜」的他甚至透露，自己最近正在學大客車駕駛，因女兒希望可以走到哪睡到哪，再加上小時候十分崇拜大客車司機，因此決定為自己圓夢，並希望有天可以開著露營車帶著全家人一起出遊。

李李仁演繹都會商務風格的服裝。（J.LINDEBERG 提供）

李李仁演繹J.LINDEBERG高爾夫球系列。（J.LINDEBERG 提供）

J.LINDEBERG 撞色涼感紡絲針織Polo，5980元。（J.LINDEBERG 提供）

J.LINDEBERG 斑馬迷彩緹花長袖Polo，8480元。（J.LINDEBERG 提供）

J.LINDEBERG 鑽石圖騰緹花長袖Polo，8480元。（J.LINDEBERG 提供）

本季品牌以大自然為靈感，推出四款兼具時髦玩味的印花系列，顏色繽紛鮮明但在設計方面卻力求簡單具設計感，品牌運用大色塊拼貼、染色、水洗、紮染、、針織平織提花等工藝呈現趣味性的圖騰，呈現北歐時裝的風格與魅力；另外品牌還推出「都會商務」風格的服裝，將傳統西裝改良以因應現代生活的各式場合，如運用方便活動的彈性面料、適合台灣悶熱氣漏的涼感機能面料等等，全系列包括成套獵裝、襯衫、長褲以及POLO等，橫跨商務休閒風格滿足大眾的日常生活需求。