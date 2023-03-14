北埔老街長期以來因垃圾導致市容凌亂為人詬病，且攤商並未管理，為改善老街市集各項問題，北埔鄉公所去年輔導在地商家成立北埔老街假日市集自治會，但歷經1年磨合期，14日在解散期限內終於召開會員大會，並推出組織章程，會議初步得出整頓垃圾問題等結論。鄉長莊明增指出，希望培養商家自覺協助清潔垃圾等心態，打造友善環境，讓更多人願意來北埔遊憩。

去年4月北埔老街假日市集自治會在公所協助下成立，但近1年來，自治會與在地攤商仍處磨合期，未能正式運作，老街市集也仍出現垃圾問題，讓在地居民不勝其擾，上周為此遞交陳情書予北埔鄉代表會，盼民代能介入協助處理，還給在地居民寧靜的生活空間。

自治會在14日終於集合在地攤商，經公所核准初始會員共164位。北埔老街假日市集自治會會長張家湘表示，過去北埔老街沒有管理，攤商任意擺設、老街市容凌亂，公所這幾年努力促成想成立自治會，希望做好攤商管理，把北埔美好的一面呈現給大眾，此次會議的大方向為解決垃圾問題，以及釋疑會員收費問題。

「把北埔老街當作自己的家。」鄉長莊明增強調，開設自治會議，是希望北埔老街更和諧、未來整體環境與管理都更有制度，也針對垃圾與攤位規範尋求共識，在自治會正式運作後，未來會有管理人員規範商攤行為，若經勸阻仍不聽，公權力便可介入。目前實施辦法已報縣府備查，透過未來自治會管理，讓老街更有秩序，攤商店家都有保障。

莊明增表示，早期攤商做生意都占據馬路上，因新竹縣沒有攤販管理條例，也沒有行人徒步區自治條例，所以北埔率先施行，以試辦方式讓店家安心做生意。目前針對垃圾問題，各攤商都有共識要解決，不過莊明增仍期待每個店家可主動協助遊客清理垃圾，讓大家感受到北埔真的不一樣了。