南投市一名母親日前到衛福部南投醫院營養室諮詢，指稱其就讀高中的女兒有貧血現象，諮詢營養師該怎麼補鐵，才可以改善女兒的貧血狀況？營養師黃淑敏指出，造成貧血的原因很多，不是每一種貧血都可以靠補充鐵來改善，建議帶孩子找出貧血原因再對症治療。

南投醫院指出，血色素是人體紅血球的重要成份，主要任務是負責將肺部氧氣載運至全身各器官，若男性血紅素小於13gm／dl，女性小於12 gm／dl，即體內紅血球與血紅素數量不足導致人體攜帶氧氣的能力下降，即稱之為「貧血」。

黃淑敏指出，造成貧血的原因很多，常見缺鐵性貧血、巨球性紅血球貧血、再生不良性貧血及先天紅血球缺陷所導致之貧血等。大略分為營養不良性貧血、先天性遺傳貧血。

黃淑敏表示，若是營養性貧血，指鐵質、蛋白質、葉酸、維生素B12、維生素C、銅及鈷等營養素缺乏時，所形成的貧血現象，可攝取富含蛋白質及鐵、維生素B12、葉酸高的食物，包括：黃豆、肉類、動物肝臟、魚類、蛋類，深綠色蔬菜、堅果種子、牛乳及乳製品、糙米、全麥、燕麥等，藉由調整飲食矯治。

「先天性遺傳貧血，給予補充營養素的效果有限。」黃淑敏說，先天性遺傳貧血可能是家族遺傳、或基因合成異常所造成的遺傳血液疾病，如鐮刀形細胞貧血、地中海貧血等，含鐵成分較高的食物，對地中海型貧血患者反而有害，嚴重者可能須換血或輸血矯治。

黃淑敏建議，若有貧血症狀，最好先就醫找出貧血原因，再對症治療；當醫生診斷患者貧血是鐵缺乏所引起時，再補充鐵質幫助身體製造足夠的血紅素。但是，如果貧血是由其他原因引起的，那麼補充鐵質可能不會有太大的幫助。