動保員評估地形後，決定以繩梯垂降進入大排救援。（動保處提供）

最後順利將犬隻救上岸。（動保處提供）

新北市動保處日前接獲民眾通報，在樹林區某處的大排水圳下有犬隻受困，現場約3層樓高，且兩側平滑陡峭沒有其他出口，動保員到場評估後，決定使用繩梯垂降，再配合護具順利將受困的犬隻救上岸。動保處表示，去年救援犬貓2796隻，受困水溝大排或高架橋上都是常見原因，民眾如有發現，可撥打24小時動物救援專線通報。

發現的民眾林小姐表示，平日上下班都會經過該處大排水圳，某日下班時經過，雖有聽見微弱的「汪汪」聲，但因為大排水圳寬又深，兩側還有樹木枝葉茂密，一時之間也沒有發現任何動物。

第二天上班時，又聽見相同的聲響，經過努力尋找後，終於發現一隻瘦弱的棕色犬隻，但因為現場兩側平滑陡峭又沒有出口，林女當下也找不到路可以下去，後來經同事提醒，才趕緊聯繫動保處派員到場協助。

動保員到場後評估地形，確認無法使用一般鋁梯，使用繩索攀爬則危險性過高，最後判斷使用繩梯垂降大排水圳並輔以護具配合，最後終於成功將犬隻救上岸，後續經由板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查，確認犬之僅輕微脫水，透過輸液改善後，已可正常活動進食。

動保處提醒民眾，若發現動物受困在險峻地形如山區或河岸邊時，千萬不要輕易涉險救援，動物受困時恐因緊張或害怕而對靠近的人展開攻擊，專業動保員以輔助器具協助救援工作進行，不僅降低動物攻擊可能，也增加動物成功救援機會。民眾若有發現受傷或受困動物，可通報動保處救援專線02-29596353，動保處將盡速派員前往救援。