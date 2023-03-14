桃園市草漯沙丘白沙屯景觀步道於2021年啟用，全長440公尺。（桃市府海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市草漯沙丘為全台首座沙丘地質公園，南北綿延8.1公里的特殊沿海沙漠地景，吸引許多網紅與攝影達人到此拍攝，已成社群熱門打卡景點。草漯沙丘設有潮音海與白沙屯2條觀景步道，目前僅有潮音海入口處設有停車場，為滿足遊客停車需求，桃市府海岸管理工程處將於白沙屯步道入口增建停車場，近日上網公開招標，預計今年底完工。

草漯沙丘為目前台灣沿岸最寬廣、保持最完整的自然沙丘地景，高度最高達15公尺，由強勁東北季風、南風吹至陸地的漂沙形成，面積達284公頃，起伏沙丘、成排風車與絕美落日，更吸引許多新人來此拍婚紗照，也有電視劇和電影在此取景。

海管處表示，市府於草漯沙丘打造2條景觀步道，位於大園區潮音北路的「潮音海觀景步道」於2020年啟用，全長240公尺，設有觀景平台、休憩座椅、黃槿步道、木質廣場、漂流木入口意象等，入口處設有停車場提供汽車36格、機車40格車位。

另在觀音區忠孝路的「白沙屯景觀步道」則於2021年啟用，全長440公尺，現無停車場。海管處說明，若遊客要從白沙屯景觀步道進入草漯沙丘，目前僅能將車輛暫停在路邊，入口附近也幾乎沒停車場，故規畫於入口處新建停車場，預計提供汽車75格、機車58格車位，不僅滿足遊客停車需求，也解決當地停車問題，避免人車潮影響到附近居民生活。

海管處近日將草漯沙丘地質公園白沙屯觀景步道園區附屬停車場工程上網公告招標，3月21日開標，若招標與工程進行順利，預計可於今年12月完工啟用，讓草漯沙丘觀光機能更加完善，盼吸引更多遊客到此一遊。