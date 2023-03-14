展望後市，全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，六角旗下茶飲連鎖品牌「Chatime日出茶太」2023年全球展店目標1,800家，加上子公司王座國際受惠部分門店已完成折舊攤提，且隨著台灣經濟生活恢復正常，內用餐飲需求大增，2022年已由虧轉盈，今年初更取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出，「飲」+「餐」均有動能，集團全年營收與獲利可望再上一層樓。

六角集團於疫情逆風期間，仍持續保持全球市占，「Chatime日出茶太」近三年全球門店淨成長自2020年10％、2021年10％， 2022年攀升至20％，且澳洲子公司Chatime Group展店動能強勁，同店營收成長表現優異，使規模經濟效益顯現，並藉由集團優化營運管理，改善毛利與與營業費用控制得宜，得2022全年毛利率44％、營益率8％與稅後淨利率7％，分別較2021年增加3、4與4個百分點，三大獲利指標皆呈現三率三升。

「Chatime日出茶太」品牌已在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家建立超越百店的經濟規模，在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場亦均站上當地國際手搖茶飲市場的領導品牌地位，目前全球總店數已達1,400家目標，為持續開拓全球市場版圖，今年更攜手韓國「Pizza Maru」搶攻韓國手搖飲市場，預計5年達200家市場規模。

六角澳洲子公司Chatime Group總店數已達170家市場規模，同店營運銷售額持續增溫，加上FMCG（快銷品）商品於澳洲Woolworths與Coles兩大超市銷售業績穩健，將持續挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望達200家，持續保持當地手搖飲領導品牌地位。

六角子公司王座國際則受惠部分門店已完成折舊攤提，且隨著台灣經濟生活恢復正常，內用餐飲需求大增，2022年已由虧轉盈，今年初更取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出，全年獲利可望再上一層樓。

杭州瑞里因應中國大陸疫情封城，已進行營運優化管理，目前已將損益點降低，今年可望受惠經濟生活回歸正常，民生經濟剛需挹注，維持營運穩健。隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，董事長王耀輝指出，2023年「Chatime日出茶太」全球展店目標達1,800家，全年獲利拼倍增。面對全球市場，六角憑藉多國市佔第一的品牌力及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，在疫情之後力求每年全球門店淨成長保持30％的成長；同時為了提升手搖茶飲產業整合，進行海外供應鏈中心規劃佈局，加上子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長更甚疫前表現。