Microchip總裁暨執行長Ganesh Moorthy表示，我們要特別表彰Microchip Gresham團隊在此次擴張中的投入和努力，並感謝奧勒岡州及其民選官員支持核准投資獎勵措施，才能達成此一成就。我們的穩步增長充分顯示了半導體產業的關鍵程度，以及晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）為美國公司提供經濟支援以維護全球公平競爭方面的重要性。

透過與奧勒岡州經濟發展局、格雷舍姆市（Gresham）和摩特諾瑪郡（Multnomah）合作，Microchip已獲准取得州和地方約4,240萬美元的擴建獎勵。

參議員Ron Wyden表示，對於Gresham來說，這個好消息為奧勒岡州的半導體行業開啟了新的篇章，新的聯邦晶片與科學法案以高薪工作和經濟投資的形式為當地創造了利多。我很榮幸能夠在去年將這項半導體法案納入法律，並將繼續在各個方面推動，以確保奧勒岡居民和僱用他們的半導體公司從這項具有里程碑意義的立法中獲益。

奧勒岡州州長Tina Kotek表示，奧勒岡州是美國半導體製造業的卓越中心。我們對於經濟發展的關注促成了Microchip在Gresham的擴大投資。這是城市、州和國家的共同勝利：它將為社區帶來高薪工作，不但讓奧勒岡保持晶片生產的全國領先地位，也同時強化我國的製造業、供應鏈和國家安全。

迄今為止，Microchip已為其Gresham工廠增加了300名新員工，並計劃在未來數年內再招聘多達300名員工。此外，還在其占地140英畝、830,000平方英尺的Gresham園區的擴建和提升方面取得了實質性進展，將生產更多的微控制器、類比和安全產品。 作為投資的一部分，Microchip同時為其8吋晶圓廠增加了兩個潔淨室和160多個新工具。

眾議員Earl Blumenauer表示，Microchip繼續專注於製造傳統晶片—小型、無處不在的微控制器和類比產品，並應用於汽車和電動自行車、家用電器、工業馬達等幾乎所有類型的電子設備。 這些產品的增長對於在奧勒岡州增加當地工作、提高家庭收入以及強化美國本地的供應鏈至關重要。

格雷舍姆市市長Travis Stovall表示，此次擴建對格雷舍姆市來說是一項巨大的成就，將大規模提供就業機會，為我們城市的繁榮經濟做出貢獻。我們非常感激有這次與Microchip合作的機會，也非常感激奧勒岡州議員在推動這項重要工作方面的全力支援。

Microchip目前在其Gresham園區擁有900多名員工，另有300名約聘人員在現場工作。所提供的工作從生產專員到設備和製程、設施和管理方面的技術相關職務。