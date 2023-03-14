有「彩寶之王」之稱的寶格麗（BVLGARI）珠寶展，即日起至3月18日於台北經國七海文化園區登場，今年展場以「伊甸奇蹟花園」（

蔡依林出席寶格麗珠寶展，搶先鑑賞逾3百件、總價逾80億的珠寶，戲稱是「用珠寶洗眼睛」。（陳俊吉攝）

Bulgari Eden the Garden of Wonders）為主題，邀請品牌代言人蔡依林擔任開展嘉賓，搶先鑑賞逾3百件、總價逾80億的珠寶，忍不住頻頻讚嘆「用珠寶洗眼睛」，單身的她還幽默的說：「今天要與寶格麗一起歡度白色情人節。」

寶格麗「伊甸奇蹟花園」珠寶展登台，其中最貴的是這件以維納斯髮絲為靈感創作的Emerald Venus祖母綠項鍊，要價逾1.5億元。 （BVLGARI提供）

寶格麗將珠寶展打造成一座大型的義式花園，蔡依林身穿一襲彩色拼接長裙搭配數億元的珠寶，猶如置身伊甸花園的天堂鳥，尤其是粉頸上佩戴一件全場要價最高、身價1.5億元的Emerald Venus祖母綠項鍊，是以「維納斯的髮絲」為靈感創作，讓蔡依林有了維納斯女神降臨、美麗的化身等聯想，直呼「戴起來很舒服」。

蔡依林出席寶格麗珠寶展，搶先鑑賞逾3百件、總價逾80億的珠寶，戲稱是「用珠寶洗眼睛」。（陳俊吉攝）

才剛從歐洲旅遊返台的蔡依林明顯曬出健康的小麥肌，看起來神采奕奕，難掩好心情，被問及今年新專輯的進度時，不免面露難色、支吾其詞，似乎還沒做好上工的心理準備，笑著要大家「請先去聽其他歌手的專輯」。

主石重達42.31克拉的Heart of Rome祖母綠項鍊，靈感源自羅馬的Villa Borghese花園。（BVLGARI提供）

寶格麗「伊甸奇蹟花園」珠寶展以花牆拱門區分為「Magnificent Nature壯麗自然」、「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie複雜腕表」四大主題展間，3百件珠寶作品融入一片繁花似錦中，在花園裡的每個角落都可見到珠寶，一個轉身、一個回眸，處處是驚喜。

寶格麗伊甸奇蹟花園系列Colors of Eden彩寶項鍊。（BVLGARI提供）

為了迎合台灣VIP的喜好，寶格麗一口氣推出數十件祖母綠珠寶作品，打破品牌史上單一系列中最多祖母綠作品的紀錄，其中又以Emerald Venus祖母綠項鍊最受矚目，另一件主石重達42.31克拉的Heart of Rome祖母綠項鍊，靈感源自羅馬的Villa Borghese花園，充滿義式奢華浪漫的氛圍。

寶格麗伊甸奇蹟花園系列紅寶石戒指，主石達10.15克拉。（BVLGARI提供）

寶格麗伊甸奇蹟花園系列Blossoming Colors彩寶耳環 。（BVLGARI提供）

寶格麗伊甸奇蹟花園系列Emerald Gift祖母綠戒指，主石為24.40克拉祖母綠。（BVLGARI提供）

東方人最偏愛的紅寶石作品也頗可觀，一件Fire of Eden頂級紅寶石項鍊，主石是一顆7.02克拉梨形切割莫三比克紅寶石，充滿紅色火焰般的熱情，搭配一枚10.15克拉的鴿血紅紅寶石戒指，更添奢華之美。

寶格麗Serpenti Misteriosi綠松石鑽石神秘珠寶表，去年拿下日內瓦鐘錶大賞最佳珠寶表獎項。（BVLGARI提供）

寶格麗Octo Roma Grande Sonnerie 大自鳴腕表，是奠定寶格麗在表壇地位的年度鉅作。（BVLGARI提供）

除了珠寶，高級複雜腕表也不乏佳作，除了去年獲得日內瓦鐘錶大賞（GPHG）最佳珠寶表獎的Serpenti Misteriosi神秘珠寶表外，一款西敏寺鐘樂四槌三問報時功能的大自鳴腕表，是寶格麗奠定表壇地位的年度鉅作，也是表迷鎖定鑑賞的目標。