今天是白色情人節，內政部在臉書應景貼文，提醒民眾別因過度追求，觸犯去年已施行的《跟蹤騷擾防制法》，否則一則「今天情人節你要幹嘛？」的問候，可能換來「我要去派出所報案！」的回應，莫讓自己的愛情故事，成了他人的恐怖故事。

內政部14日臉書發文表示，很多人以為追求這件事，只要堅持下去，總有一天會開花結果，但事實上這種行為很可能已觸犯跟騷法。尤其是最多人違反的「通訊騷擾」，犯嫌往往覺得：「我只是傳訊息而已，又沒有怎樣。」完全沒有自覺這樣的行為，造成對方非常大的壓力與困擾。

內政部提醒，要如何檢視自己是否有觸法疑慮？可以從3點來看：1、對特定人反覆或持續實施。2、違反其意願且與性或性別有關 。3、使對方心生畏怖 ，足以影響其日常生活或社會活動。也就是說，「只要對方已經表現出不想理會的意思，但你還是不斷騷擾、造成對方感到害怕，就可能違反跟騷法。

內政部說，在過去沒有法律規定的年代，非常多人面對這樣無止盡的追求騷擾，只能獨自害怕忍受；但現在，只要走進派出所，警察就能依法展開調查，向行為人核發書面告誡。

內政部呼籲，今天是情人節，希望大家都能找到自己的幸福，但前提是「對方也願意」。否則，「你以為的愛情故事，對別人卻是恐怖故事。」

警政署也表示，跟蹤騷擾防制法自去年6月1日施行以來，各警察機關積極任事，透過與檢察官、社政、衛生、教育、勞動等部門組成的緊急應變小組運作及警政署專案管制下，每案均獲妥善處置，充分發揮該法保護被害人之功能。

據統計，自2022年6月1日至2023年1月31日止，全國共受（處）理2084件跟蹤騷擾案件，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件就有910件，一般關係的性別暴力跟騷案件則有1174件；另從被害人及行為人性別分析，被害人以女性1890人，占90.7％為大宗，男性則為194人。行為人以男性1786人，占85.7％為大宗，女性計196人，性別不詳者，如網路案件，計102人。

警政署強調，這些數據都在提醒，婦女人身安全確為政府部門、警察機關致力維護的要務，也更需社會大眾的重視。