北市一名人妻發現王姓丈夫在外養小三，甚至小三把丈夫當提款機，以醫藥費、家人生病住院及更換洗衣機等理由騙走丈夫數百萬，已嚴重侵害她的配偶權，故依法向小三求償100萬元。台北地院審結，判小三須賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人妻主張與王姓男子為夫妻關係，但王男自從2019年11月間透過色情網路援交仲介認識黃姓女子，黃女明知王男已婚，仍數度與其發生性行為，交往期間藉口支付律師費、和解金、罰鍰、疫情收入減少、生病就診、家人生病住院及更換洗衣機等，伸手向王男索取數百萬元，已經導致她的家庭經濟狀況陷入困境，行為也嚴重侵害她的配偶權，故依法向黃女求償100萬元。

對此，黃女稱自己不知情王男已婚，且王妻也未提出她與王男發生逾越正常男女交往舉動或從事性行為的證據，認為王妻並無理由向她求償侵害配偶權的賠償金。

台北地院審理時，法官勘驗黃女與王男的對話紀錄，發現王男曾說，「陪我爸罵吃飯、岳母生日」、「那是我老婆早睡，今天她還沒睡」等語，黃女還說過，「我這輩子沒見果你家庭支離破碎我XXX絕對不會甘心」等話，再加上王男證稱每月或每2至3周會與黃女發生1次性行為等，故不採信黃女的辯詞，認定其侵害配偶權屬實，酌情後判黃女須賠償40萬元為適當。可上訴。