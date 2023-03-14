前立委蔡正元日前轉載美國媒體人推特，指白宮內部人士爆料，拜登曾脫口說出有「毀滅台灣計畫」，驚悚程度遠超過新保守主義分子搞出來的烏克蘭災難，引發國內一陣熱議。蔡正元今(14日)在臉書發文指出，曾在川普政府任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收，讓他震驚表示，看來摧毀台灣是美國兩黨的共識，現在誰是台灣的敵人越來越清晰了。

「美國要摧毀台灣！」蔡正元質疑，美國只要摧毀台積電嗎？要摧毀台積電不摧毀科學園區嗎？要摧毀科學園區不摧毀新竹嗎？還有台中、台南、高雄都有科學園區，也都有台積電，也都會被美國摧毀。美國CSIS兵推還說要摧毀所有港口！

蔡正元強調，看來摧毀台灣是美國兩黨的共識，這可不是「疑美論」，而是「信美論」，相信美國會摧毀台灣。美國拿不走的，寧可摧毀，也不讓中國拿走！現在到底誰是台灣的敵人，越來越朦朧了，也越來越清晰了。

蔡正元指出，曾在川普政府任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。曾參贊美國最高機密的官員，有如此坦率說法，令人震驚。