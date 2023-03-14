旅遊系網紅徐海莉（Hailey）多次在個人頻道上曬出各國旅遊的攻略影片，屢屢吸引網友前來做筆記。近日她分享入住泰國5星級飯店的體驗，不僅可以享受21坪的行政套房，還能體驗到無邊泳池，而價格每晚僅須約5700元新台幣左右，讓她不禁感嘆台灣的飯店業要多加油了。

徐海莉昨(13日)在臉書上更新一則貼文，透露自己近日飛往泰國遊玩，特地選了曼谷「Grande Centre Point Sukhumvit 55」五星級飯店當作下榻處。此外，也同步於YT頻道上曬出介紹影片。畫面中只見徐海莉提及該房型2晚房價為1萬1443元新台幣，等於一晚約5700元左右。並分享飯店房間的室內裝潢，不僅有客廳及辦公區，而且都超級寬敞。另外，從大片落地窗向外遙望，還可見到相當繁榮的泰國街景，CP值相當高，讓她感嘆：「泰國五星級飯店的價格居然不到台灣的半價...轉頭看看台灣飯店業恨鐵不成鋼啊！」

不過徐海莉也指出飯店的缺點，表示飯店地點離地鐵站約有25分鐘左右的走路路程，距離並不近，雖然飯店每天都有免費的嘟嘟車可搭乘，但仍需注意末班車時間，是小小的不便。而貼文一出後，也引發網友熱議，有人以此評價台灣的飯店業者，認為：「台灣飯店業真的吃相難看，生意不好再來跟政府討補助，國外觀光產業比台灣發達的國家都沒收這麼貴」、「這價格比台灣合理多了」、「沒有比較沒有傷害。」

徐海莉分享泰國住飯店的心得。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，日前有網友投訴一間開幕沒多久的阿里山酒店，因「浮動價格」疑似多收費用，豈料，該則消息意外引發網友們對於國旅飯店房價的討論，不少人認為台灣飯店業者房價居高不下，住一晚動輒兩、三萬元，直呼：「這些錢還不如拿去買機票」、「真的，住這麼貴不如出國。」