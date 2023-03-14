兩岸關係不睦，如今連雙方文教交流幾乎都停擺，今(14)日又傳出，具有大陸官方背景的CNKI中國期刊全文數據庫，停止與中研院合作，引發學界疑慮。(李侑珊翻攝)

兩岸關係不睦，如今連雙方文教交流幾乎都停擺，今(14)日又傳出，具有大陸官方背景的CNKI中國期刊全文數據庫，停止與中研院合作，中研院圖書館也發布停止使用通知。學界認為，該資料庫在台灣學界廣泛使用，但之前綠營政要論文抄襲事件頻傳，且不少人甚至直接抄錄大陸論文，此時停用陸方資料庫，很有可能是為了防範抄襲的論文再被找到。

對於中研院停止使用CNKI中國期刊全文數據庫，台大政治系教授左正東直言：「滿意外的！」，該資料庫的使用率應該不低，不過中研院不少研究人員與台大、政大合聘，資料庫目前在各大學情況都正常，因此如果需要使用，可以透過各大學平台，無需再額外訂購。

在台北某老牌私大任教的青年學者C認為，綠營政要論文抄襲事件頻傳，且不少人甚至直接抄錄大陸論文，包含行政院副院長鄭文燦，現在CNKI中國期刊全文數據庫與中研院中止合作，相信極大的可能還是出自於政治考量，「民進黨高官怕論文被查吧！」

由於CNKI中國期刊全文數據庫的主要訪問平台是中國知網，該名青年學者也說，中國知網根本就是從事與大陸相關學術研究的必備資料庫，世界很多國家地區的學術單位都將其納入，但中研院卻有疑慮，「真是此地無銀三百兩！」

中研院中國文哲研究所圖書館回應，9日便接獲同仁反映，由館內所訂購、尚在合約期限內的中國知識網CNKI資料庫（以下簡稱CNKI）突然無法使用，由於CNKI透過資料庫代理商（碩睿資訊有限公司，以下簡稱碩睿）購買及接洽，因此立即請碩睿協助聯繫相關事宜。

中研院中國文哲研究所圖書館說明，經碩睿聯繫，得知同方知網（北京）技術有限公司（以下簡稱同方知網）已終止對該館提供的CNKI資料庫服務，但碩睿持續與同方知網討論期限延後的可能性，惟同方知網仍於本月11日以電郵通知館方，根據中國2022年9月1日實施的《資料出境安全評估辦法》及相關法規要求，需對相關資料進行出境評估。

中研院中國文哲研究所圖書館強調，所訂購的CNKI服務即日起停止服務。碩睿並未說明同方知網其他停止服務原因，僅表示持續努力中。

中研院中國文哲研究所圖書館說明，目前院內圖書館已將服務終止一事公告周知，同時為服務有研究需求之同仁，圖書館提供館際合作複印申請服務。館方將與代理商討論協調履約爭議處理。