依今天收盤價112元估，現金殖利率上看7％。

國內家電大廠禾聯碩今天召開董事會，通過2022年度合併財報，每股稅後純益達10.21元，已連續七年賺進超過一個股本。

累計去年全年合併營收達68.4億元，比前一年度成長7.5％。

去年全年稅後純益7.46億元，每股稅後純益達10.21元，較前一年度全年稅後純益7.8億元，EPS10.69元，雙雙減少約4.4％。

其中去年第四季單季營收13.85億元，較前一年同期9.5％，季減率21.7％；單季稅後純益1.1億元，較前一年度同期小幅減少3.3％，較去年第三季單季則衰退49％。

禾聯碩今天董事會也決議股利配發案，通過2022年下半年度，每股將配發現金股利4元。

禾聯碩表示，禾聯碩採取半年度配息的方式，去年度上、下半年度，各配發現金股利4元，合計全年度將配發現金股利8元。

去年度上半年除息交易日訂為3月16日，現金股利發放日為4月20日。

另外，禾聯碩今天董事會也通過，訂於6月2日召開股東會。

禾聯碩副總經理雷鎵駿表示，禾聯碩向來是營收占比最高的項目，為冷氣空調產品，比重高達6成以上，去年第四季營收和獲利之所以出現衰退，主要是國人使用冷氣功能的習慣，向來多在夏季，隨著天氣氣溫下降，空調產品買氣相對會走弱，營收也會隨著季節性變化而出現淡旺季之分，國人大概有九成以上是夏天當冷氣在吹，至於會需要暖氣功能的空調產品，其消費族群相對較少；因此去年第四季，單季營收獲利呈現季節性衰退。

至於禾聯碩去年全年營收明顯成長，創下史上新高，則主要是來自冷氣營收成長，及今年各式生活小家電銷售持續成長所推升。

另外，2023年前二月營收累計約6億元，比去年同期大幅衰退近37％，雷鎵駿表示，今年1、2月營收減少，主要是去年同期比較基期被墊高，除了冬季的季節性淡季因素之外，去年還有行政院中小學班班有冷氣的政策，禾聯碩前年得標、去年陸續驗收並且完成認列營收，因此衝高去年同期營收。

禾聯碩表示，禾聯碩始終以健康、安心、節能為導向，禾聯空調除獨有的沼氣防護技術外，更有獲得法國texcell實驗室認證，有效抑制新冠病毒達99.999%的芬多殺菌，並結合全新技術「室內機、室外機同步霜效潔淨」自清洗功能，打造最舒適且清靜的居家生活環境。

另外在生活家電方面，禾聯碩表示，挾著2022年精品獎的殊榮抑菌扇今年擴大推出各式新款式，進入後疫情時代，除廚房家電一系列的獨立烘乾帶UV殺菌功能的洗碗機、帶有負氫離子水且具四重過濾的瞬熱型開飲機一上市就頗受好評之外，高階商品如無扇葉風扇、多功能織物清洗機等創新商品，都持續推陳出新，未來勢必能帶來一波業績成長。

禾聯碩表示，近年來積極致力於各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電。未來仍將持續投入HERAN品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。