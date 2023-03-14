美國爆發矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、標誌銀行（Signature Bank）倒閉，衝擊全美銀行業。美國10年期公債殖利率降至1個月低點，依循10年債殖利率走勢的房貸利率也隨之放緩。

以此換算，買家若購買50萬美元的房屋並支付2成頭期款，本周30年期房貸利率為計的月繳金額比上周減少128美元，但仍高於1月水準。