美國爆發矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、標誌銀行（Signature Bank）倒閉，衝擊全美銀行業。美國10年期公債殖利率降至1個月低點，依循10年債殖利率走勢的房貸利率也隨之放緩。

以此換算，買家若購買50萬美元的房屋並支付2成頭期款，本周30年期房貸利率為計的月繳金額比上周減少128美元，但仍高於1月水準。

資金搶避險 金價突破1,900美元
市場擔憂銀行倒閉危機擴大 美股收跌 道瓊下挫90點
美銀行爆倒閉潮 台股重挫170點 台積電跌6元至510
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