日盛越南機會基金研究團隊指出，中國宣布3/15起將越南列入重新開放旅遊試點的國家；根據當地券商預估，今年外國遊客至越南旅遊的人數可望較疫情前成長40~50％，將貢獻越南GDP增長超過2％。中國是越南主要貿易夥伴，亦是越南農產品、鋼鐵、水泥、紡織、電腦及電子產品等項目之主要出口市場，解封後陸續恢復的需求與建設，將帶動越南出口。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南政府債務占GDP比重約40％，低於全球多數國家，在財政政策推動上更游刃有餘。2023年越南政府將加大基礎建設帶動經濟，計畫支出目標成長至700萬億越南盾（約300億美元），重點包括南北高速公路、河內與胡志明正在建設的環路項目以及龍城機場等。

此外，在中國清零政策和美中貿易戰大環境下，越南成為國際電子大廠生產重心轉出中國下的最大受惠國。2022年越南外資直接投資（FDI）達220億美元，預估今年仍有近70%的成長空間。外資直接投資持續湧入。

日盛越南機會基金研究團隊分析，信評機構預期未來一年，越南國家主權評等將獲調升至BBB-（投資等級），屆時主權基金等法人資金將先進場布局，將是值得關注的利多機會。