福建艦即將海試 新艦載機訓練已展開

據陸媒《央視軍事》發佈的中國首艘彈射型航母福建艦的最新畫面顯示，福建艦目前已經進行了輔助動力的測試，進行海試的日子已指日可待。而中共海軍招收飛行員宣傳片也顯示，福建艦新型艦載戰鬥機的訓練工作已經開始進行。

《環球網》引述大陸專家的話說，《央視》發佈的短視頻只有8秒，但卻透露出一個關鍵信息。該畫面從一側展示了福建艦的船體，甲板上的電磁彈射施工單元依舊罩著施工廠房，與從前相比沒有變化，但在水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑。這可能是柴油發電機的排煙口，而這進一步表示福建艦目前進行的繫泊試驗非常順利，已經進行了輔助動力的測試，福建艦海試的日子指日可待。

舷號18的福建艦是中國第3艘航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

軍事專家宋忠平表示，目前福建艦正按計劃開展繫泊試驗，繫泊試驗期間最重要的一個環節是對航母進行動力試驗，動力試驗指對航母的液路系統、氣路系統、電路系統進行測試，其中包括通過輔助電力系統對全艦進行配電，各系統需要通電來進行測試。

宋忠平說，輔助動力系統本身是全艦動力系統的一個重要組成部分，也可以作為應急保障式，輔助動力一般指的是發電機組，比如用柴油發電機為航母上的一些系統來供電，這個環節的測試通俗來講就是螺旋槳不轉，船不會移動，但其它系統都能達到正常運作。

宋忠平看過視頻後認為，排煙口旁的黑色的印痕非常可能是輔助動力柴油機已經進行了點火測試，當整個液路系統、氣路系統、電路系統都經過完整的測試之後，各系統、各模塊都可以正常運轉的情況下，就可以出海進行海試。

他表示，海試期間首先要進行的也是動力系統的測試，比如動力系統滿負荷試驗，航母機動性測試等，其它還包括通訊系統、導航系統等。而從官方釋放的信息來看，繫泊試驗進行的非常順利，已經為不久之後的海試做好了準備。

報導指出，日前海軍政治工作部宣傳文化中心發佈了2023年海軍招收飛行員宣傳片，片末的新型戰機被軍事專家辨識出是最新型的隱身艦載戰鬥機殲-35，雖然該型號尚未得到官方確認，但影片中航母艦載戰鬥機飛行員已經接受了新任務，暗示配屬於福建艦新型艦載戰鬥機的訓練工作已經開始進行。