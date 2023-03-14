立法委員傅崐萁今(14)日上午於立法院對行政院長陳建仁的首次施政總質詢中，針對中央政府對東部地區建設落後與民眾關心的重大交通建設「花東雙軌電氣化」、「台9線花東縱谷安全景觀大道」、「0918地震災後復建」、「蘇花公路安全提升計畫」、「國道6號延伸花蓮」、「花東快速公路」及「全民防衛動員準備法修正爭議」等事項，要求陳建仁閣揆對於重大建設必須在政策及態度方向上明確，且守護2300萬人民免於戰火的塗炭。

他並詢問陳揆會不會在近日登記民進黨總統初選？陳揆答覆時表示，花蓮-吉安7個危險平交道高架化納入花東雙軌建設中，是一定要做的事情，給花蓮民眾一個最好的道路。陳揆也同意赤柯山、六十石山農路修繕會參考花64瑞港公路的改善工法，積極推動進行；有關「花東快速公路」，政院的政策明確，明年將提可行性評估，如果可行，就會來做。他更表示不會去登記總統初選。

傅崐萁指出，不管是哪一黨的總統候選人，都說把花東人安全回家的路建構好，是總統的事情。「花東雙軌電氣化」千呼萬喚始出來，將在3月24日正式動工，花蓮市到吉安鄉短短6公里，包括:建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二平交道，有7個判定為危險的平交道，是不是要一併來高架化改善？王國材部長答復時指出，他到現場看過確實非常危險，考量花東雙軌化效益，將修正計畫納入7個危險平交道改善，送行政院核定。陳揆也表達同意支持。

傅崐萁表示，交通部先前評估改善花蓮至吉安之間七個鐵路危險平交道，未來建置鐵道高架化，至少大約170多億元，建設經費全由中央負擔，大幅減少地方財政沈重負擔。(戴志揚翻攝)

傅崐萁接著表示，「台九線花東縱谷安全景觀大道」去年他協助爭取預算從95億提高到151億，在花蓮縣境內全線四線道擴寬，包括:光復至大興段、瑞祥至三民段、三民至東里在到富南段，其中玉里大橋改建在2月1日發包41.4億元，即將動工；而在2018年0206震災受損的花蓮大橋改建經費25.5億，將在5月發包；但其中台9線瑞北段，因為中央分隔帶未設置路緣石，導致地方事故頻傳，奪走多條人命，過去設計錯誤，現在應該積極補救改善，希望設置如高速公路上的鋼板護欄來阻絕事故發生。

他也感謝工程會吳澤成主委在0918震災復建工程中，全程參與支持及協助高寮、玉長、崙天、及長富四座大橋共18.4億元全由中央補助重建，但赤柯山及六十石山農路柔長寸斷，雖經中央補助2.5億補助修復主線及支線產業道路，但治標不治本，希望中央能比照花64線瑞港公路修繕交通部公路總局給予二期共8.4億補助完整修繕，確保兩座金針花山居民及觀光仰賴的主要聯外農路可以徹底解決落石、邊坡的問題。陳揆也同意參考花64線作法，積極推動進行。

傅崐萁又表示，蘇花公路改善已經討論30年了，過去「蘇花改」國民黨2008年520執政，蘇花改2011年1月29日動工，僅2年7個月，從可行性研究、初規、綜規、環境評估、預算編列、發包、動工。但蔡英文總統從2019年11月1日宣布迄今已經3年5個月。據他了解，預估2026年年中才可動工興建，等於宣布到動工要6年8個月，若以民進黨2016年520執政來算，更長達10年之久，對花東人民情何以堪？他強調，行政院要勇於任事，有了蘇花改過去的經驗及地質鑽探調查的基礎，更應該事半功倍的加速推動，包括國道5號銜接蘇花改及蘇花安，必須是一條完整安全的新路廊之快速道路，不要再跟台9丁線打結，這原則必須確定。

傅崐萁再度提到「國道6號延伸至花蓮」時表示，不管是環島高速公路或是環島高速鐵路，東西向高速公路，未來必然會興建，只是在誰的手上完成。他指出109年3月4日交通委員通過他提案，決議3個月內啟動國道6號從南投埔里至花蓮銅門的地質調查與踏勘研究，迄今已經3年了？不是3個月!研究報告在哪裡?他要求儘速把地質報告提出。他指出，國道6號延伸至花蓮，許多外國專家在顧問會議，都表示工程技術上「可行」!若政府認為建設花東經費龐大，可以參考日本政府開發援助ODA(Official development assistance)對東南亞國家的有償投資建設，他舉例:越南的南北高速公路建設、胡志明市軌道建設、內排國際機場、泰國曼谷第二國際機場、曼谷地鐵、印尼雅加達捷運、寮國萬像國際機場…等，引進外國資金及技術，或開國際標BOT給予外國主權基金或外國廠商建設並營運。陳揆答復同意儘速完成地質調查踏勘研究報告。

傅崐萁又針對「花東快速公路」質詢陳揆，認為高鐵延伸至花蓮，他相當支持，短短幾公里就要2500億元。而花東快速公路從花蓮崇德到台東市174公里，經費預估2308億元，造福宜花東人民，實在太值得!陳揆答復:政院的政策明確，明年將提可行性評估，如果可行，就會來做。

傅崐萁最後質詢陳揆，近日會不會登記參加民進黨總統初選?並要求陳揆「在天主面前承諾」守護2300萬人民的生命安全，避免淪於戰火。他表示陳揆任期一開始就提出「全民防衛動員準備法修正」，授權政府可以檢查控制媒體及從業人員，箝制言論自由，更要向烏克蘭學習，可以動員16歲到60歲不分男女的1,470萬人，都要有上戰場的準備，簡直是全世界最大的部隊？先不論我們有沒有足夠的裝備及訓練?在戰爭全覆蓋的轟炸下，台灣要犧牲多少人命?多少血?千萬不要當他國的墊腳石!陳揆回復，不會去登記，他當閣揆就是要當公僕服務2300萬人。

傅崐萁表示，交通部先前評估改善花蓮至吉安之間七個鐵路危險平交道，未來建置鐵道高架化，至少大約170多億元，建設經費全由中央負擔，大幅減少地方財政沈重負擔。

傅委員還說，未來高架鐵路完成之後，不僅縫合花蓮市、吉安鄉的城市發展，同時改善花蓮市四八市場交通，帶動人流商機，市場重返榮耀，帶動國字頭市區的整體發展，提升城市競爭力。