許男去年9月殺人後，躲藏到八斗子漁港浮動碼頭的船板下，企圖躲過警方查緝。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

去年9月，住在基隆市北寧路的許男，因為認為住在他樓上的鄰居黃男長期製造噪音，便趁黃男下樓倒垃圾時，持水果刀將黃男殺死。事後許男駕車逃逸，還躲在八斗子漁港的船板下，企圖逃避警方查緝。基隆地方法院日前依殺人罪將許男判處14年有期徒刑，並認為許男有逃亡之虞，延押2個月。

66歲的許男住在北寧路一棟公寓2樓，平常就與住在3樓的68歲鄰居黃男，常因為噪音問題吵架，許男認為黃男製造噪音，讓他睡不好覺，去年9月2日，黃男晚間8時許下樓倒垃圾，許男手持水果刀，就在一樓中庭，當著其他鄰居的面猛刺黃男3刀，包括頸、胸，黃男當場倒地，經送醫後不治身亡。

許男在犯案後駕車逃逸，警方除在許嫌家中查扣一把染有血跡的水果刀外，也很迅速地發現許男將車輛，棄置在基隆八斗子漁港。次日凌晨，警方才在八斗子漁港的浮動碼頭船板下，發現抓著輪胎，幾乎整個人泡在海水裡的許男。

檢方調查後，將許男依殺人罪嫌起訴，基隆地院近日審結，依殺人罪判處許男14年徒刑，可上訴。另外，因為黃男的兒子針對許男的財產進行求償及保全程序，基隆地院認為許男在犯案後，駕車逃亡藏匿海中多時，有逃亡之虞，延長羈押2個月。