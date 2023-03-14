曾擔任川普總統國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）14日在一場論壇中表示，如果中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。雖然去年美國陸軍戰爭學院曾發表過一篇論文，提到同樣論點，但像歐布萊恩這樣的美國國安高層如此赤裸裸地提到「滅台（半導體）」計畫，則是引起媒體的高度關注。

歐布萊恩是在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，如果中國在入侵的狀況下控制了台積電，中國將成為「晶片的新OPEC（石油輸出組織）」；中國將有能力控制全世界經濟，因此，美國和盟友絕不會讓台灣半導體工廠落入中國之手。

歐布萊恩甚至還將美國摧毀台灣晶圓廠，與二戰時法國投降德國後，英國首相邱吉爾下令摧毀法國海軍艦隊的作法相提並論。

歐布萊恩不是第一個主張「滅台」計畫的美國國安成員，去年美國陸軍戰爭學院就曾發表一篇論文主張，台灣應揚言自毀包括台積電在內的半導體廠，以嚇阻中方出兵。

上述論壇主持人雷門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩如此坦率令他震驚，這位參贊最高機密的前國安顧問可能知道，如果美國和盟國無法阻止中國占領台灣，可能有類似「終結台積電」的行動方案。

歐布萊恩並未明確表示美國是否真的有「滅台」計畫，但當克雷門斯問到，台灣晶片生產設施是否真的會消失時，歐布萊恩回答：「我無法想像他們會完好無傷。」

不過，對於歐布萊恩的「毀滅台積電」計畫，為所著新書《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》出席記者會的前經濟部長尹啟銘覺得「不可能」。

尹啟銘指出，首先，台積電在台灣有好幾個工廠，美國不可能全部摧毀；其次，台積電的競爭力不是機器設備，而是人才，這就是為什麼三星買同樣設備，但卻競爭不過台積電的原因。

有人質疑，拜登就是發現台積電的核心競爭力是人才，因此才施壓台積電到美國設備，並挖走大批工程師到美國，形成「去台化」。

對於「去台化」，尹啟銘認為，要分為兩部分說，如果「去台化」是「去台灣化」，隨著關鍵半導體廠商及產業鏈外移，台灣在全球半導體產業中的重要性是會下降。

但如果「去台化」是指「去台積電化」，尹啟銘重申，台積電的核心競爭力是人才，台積電到全球設廠，就是競爭力的擴散，不會影響到台積電的競爭力。