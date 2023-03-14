台新金指出，去年受到整體經濟成長放緩、通膨壓力以及國際局勢緊張等諸多干擾因素，使金融市場波動加劇，台新金去年全年稅後純益149億元，EPS為1.09元，股東權益報酬率8.34％，每股淨值為13.01元。

對於股利政策，林維俊表示，對於股利政策有三大說明，第一，台新前年併購保德信人壽，取得廉價購買利益，提列特別盈餘公積滿一年若無減損，依照規定，可進行盈餘分派。

第二，目前規劃方向，股利配發會加入廉價購買利益來考量，但強調不會動用資本公積，但是不會動用資本公積。

第三，在前述兩大前提下，今年配發率將至少維持去年水準、甚至會更高，而現金及股票比率傾向維持穩定，過去數年來，台新配發現金股利55％、股票45％，「我們往這個方向考量」，但要待董事會通過才會定案，希望維持有競爭力的股息與股東分享。

若以台新金去年每股賺1.09元、配發率67.5％來估算，今年有望配出約0.73元股利，以55％現金、45％股票的比例估算，每股可能配發0.4元現金股利、0.33元股票股利，也有機會挑戰每股發放股利0.8元。

另，法人也關注彰銀持股處分進度，林維俊說明，目前台新金尚持有彰銀5億4600萬股，持股比重已從過去22.5％降到5.16％，對於剩下持股，台新金對金管會有6年承諾，將會繼續執行承諾；但台新今年沒有計畫要發特別股，也不會發交換特別股，目前會少量在公開市場出售彰銀持股，透過時間拉長，不影響彰銀市價。

至於矽谷銀行（SVB）破產，台新外幣債券部位是否受影響，林維俊表示，台新一向嚴格控管投資部位、比重及天期，加上美國聯準會、存款保險公司、財政部已公開聲明會保障存戶權益，且根據金管會公布資料，台灣銀行業曝險並不大，對台新幾乎是無影響。

有關台新金併購新光金是否有規劃，林維俊則說，對所有合併機會都抱持正面態度，不會對任何個案做任何說明，依法有需要跟大家公布時，會跟大家公布，不能對個案作評論。