盛達電業董事會決議發行私募普通股15,000仟股，私募價格35.32元，募資總額為5.298億元。中美晶表示，認購盛達電業全數私募股權主因有二，一是盛達在現有光電及儲能領域，擁有自主資通訊技術，且近年來致力開發新製程產品及拓展能源客戶群有成、營收及獲利逐年成長、營運穩定，可強化中美晶的儲能事業布局。二是盛達近年積極進軍運具電動化之海陸域充電及電池交換設備，此發展方向與中美晶積極布局的化合物半導體事業相輔相成，可藉此切入電動車儲能市場。藉由此次入股盛達電業，中美晶將進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，從能源的提供者延伸至能源解決方案的提供者，深化綠能產業布局，未來雙方將攜手開發再生能源發電所需儲能設備。