中國外交部發言人汪文斌。（資料照）

旨在抗衡中國在印太地區影響力的澳英美聯盟（AUKUS）公佈核動力潛艇具體計劃，澳洲將從美國獲得第一艘核動力潛艇，前後共3艘。盟國還將致力使用尖端技術，包括英國製造的勞斯萊斯反應爐來創建一支新艦隊。北京則強烈批評這項重要的海軍協議，中國外交部指責澳英美「在錯誤和危險道路上越走越遠」。

中國駐聯合國代表團較早前指責西方盟國阻礙核不擴散的努力。但美國總統拜登表示，「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協議旨在促進地區和平，強調潛艇只是「核動力」而非搭載核武。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會評論該協議表示中方已多次強調，美英澳建立所謂的「三方安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，損害地區和平穩定。

他痛批，澳英美三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。三國核潛艇合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃縮鈾，構成嚴重核擴散風險，違反《核不擴散條約》的目的和宗旨。三國聲稱將遵守最高核不擴散標準，純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督豁免安排，嚴重損害機構權威，中方對此堅決反對。