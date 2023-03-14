「重量級」通緝犯遇警狂奔 氣喘吁吁狼狽被逮

台北市中正二分局日前接獲民眾報案，巷弄內有汽車違停妨礙交通，警方上前盤查取締時，副駕駛座的百公斤男子下車假意配合，趁員警不注意時拔腿狂奔，員警立即追上，最後在一棟公寓頂樓將其逮捕，但嫌犯早已氣喘吁吁還氣喘發作，還向警方求饒，警方立即將他上銬逮捕。

警方表示，廈門街派出所日前獲報，轄區巷弄內有一輛違停車輛形跡可疑，員警到場後發現一台自小客車，駕駛人未將車輛緊靠路邊，阻礙道路通行，故上前盤查，其中坐在副駕駛座的李姓通緝犯（85年次），因擔心通緝身分被警方查知，假意配合警方盤查，下個瞬間竟已閃身狂奔逃離現場，員警隨即跟上腳步，並透過值班同仁調閱監視器，綜合研判該逃逸路線，最後成功得知李姓通緝犯於附近公寓頂樓躲藏，經確認身分後對其上銬逮捕。

李姓男子通緝身分係先後遭新北地檢以偽造文書、新北地院以妨害秩序、桃園地院以組織犯罪通緝，廈門所員警於頂樓發現李姓通緝犯時，該嫌身材魁梧體重高達百公斤，因劇烈運動導致氣喘發作，坐於地上無力再跑，表示自己僅是開庭未到遭檢院通緝，向警方求饒並表示願乖乖就範。

中正第二分局呼籲民眾若遇有可疑人車在住家附近徘徊、滯留，可善加利用110報案通報警方到場查處，警民合作一起共同維護社會治安，創造安居樂業的環境。