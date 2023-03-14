金防部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵9日突失聯，傳穿救生衣游離被大陸海警救起，目前確認人已在對岸，明若未歸營檢方將發布通緝。但陸軍司令部專案報告指出，金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情況，將加強防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理縫隙。

立法院外交及國防委員會明邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署、警政署針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢。

書面報告今傍晚送至立法院，陸軍司令部指出，金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎是食勤作業人員，於3月9日上午6時50分時經值星官謝上士至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，並於7時20分時編組全隊搜尋未果，復於8時集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，並同步通知家屬。金防部指揮官隨即抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

陸軍司令部說明，事發後陸軍與金防部即成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查。而金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事；海巡署於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業。

陸軍司令部指出，陳姓上兵父親9日下午4時20分抵達二膽島後，由指揮官陳中將向其說明事件經過，陳父表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。

陸軍司令部表示，守備大隊於10日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於11日依法定程序實施調查。

針對策進作為，陸軍司令部指出，目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，始分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

陸軍司令部指出，防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

陸軍司令部強調，陸軍援引重大案例頒發通報，要求各級製作教案落實宣教，及藉由各資訊平台，提供經驗交流，幹部多予所屬關懷互助，並將法紀觀念融入於官兵日常生活和任務中。