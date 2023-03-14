男星李治廷是馬來族、阿拉伯裔、華裔混血，他在香港出生，畢業於倫敦帝國學院物理系，是圈內有名的高材生，因長相與男星王力宏相似，有「小王力宏」的稱號，近日李治廷接受媒體採訪時透露已經結婚，妻子是圈外人，讓許多網友送上祝福。

根據港媒報導，李治廷今（14日）出席發布會宣傳劇集《守誠者》，接受媒體聯訪時突透露已婚，讓許多人嚇了一跳，他表示：「幾個月前結婚，本來想低調，但被人拍到說是新女友，其實那位只是朋友，如果不出來回應似乎講不通。從沒有打算公開，結婚都是在外地低調舉行，但大男人被問到就回應啦。」

談到妻子李治廷臉上有藏不住的喜色，他透露妻子是圈外人，比自己小5歲，也不打算公開長相，被問之後有無為生育打算，減少工作量，李治廷表示：「會有這個計劃，如果將來做爸爸，小朋友頭三年到五年的成長比較重要」。

李治廷過去曾在大陸發展，與林志玲一起拍攝旅遊節目，由於他們都曾在國外留學，很快成為好友，也在節目中大方擁抱，李治廷更對外國人介紹林志玲是他老婆，郎才女貌的組合讓許多觀眾希望能在一起，但李治廷解釋兩人只是姊弟關係。後來李治廷與范冰冰合作《武媚娘傳奇》和《一夜驚喜》，一度爆出兩人秘密交往，不過後來范冰冰高調認愛李晨，讓這段緋聞劃下休止符。

李治廷曾捧著玫瑰花在機場接林志玲。（來源／東方衛視YouTube）

李治廷於2019年認愛圈外混血兒女友，對方是他的初戀，為了保護女友才沒第一時間公開，2020年有狗仔拍到李治廷陪女友一起到婦產科，當時曾傳出懷孕消息，不過並沒有得到證實，如今小倆口修成正果，許多網友也送上祝福。