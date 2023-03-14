台中榮總嘉義分院大腸直腸外科主治醫師江梓維指痔瘡好發與生活方式、飲食習慣及年齡老化息息相關。（台中榮總嘉義分院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

不少人有痔瘡，卻因羞於啟齒而未及時就醫，台中榮總嘉義分院大腸直腸外科主治醫師江梓維提醒，久站、久坐的上班族、手遊族、孕婦、肝硬化、少喝水、飲食刺激、長期便祕、體重超標者或老年人，都是痔瘡好發族群，且台灣50歲以上約有一半人口罹患，男女比例相當，提醒如發現馬桶有血，感覺肛門有腫塊、異物感、疼痛感或搔癢感，可能就是痔瘡。

40歲上班族阿堯發現自己血便、肛門腫痛，到台中榮總嘉義分院看診時，憂心忡忡訴苦，指前陣子解大便常看到馬桶有血，本以為肛門破皮，擦屁股不敢用力，最近感覺有東西從肛門掉出來，用手推回去就沒事，加上肛門一直又腫又痛，覺得很害怕。，主治醫師江梓維立刻為阿堯進行肛門鏡檢查，發現阿堯的肛門齒狀線上下組織增生，評估為第3級混合痔，即內痔合併外痔患者，進行痔瘡切除手術後，阿堯日後排便再也沒流血。

江梓維說，讓許多人羞於啟齒的「痔瘡」，其實是人體在肛門口原本就存在的血管結締組織，正常情況下組織富有彈性，具有幫助預防肛門失禁功能，卻因肛門承受日積月累的壓力，造成血管結締組織增生，或因年齡老化組織變得鬆弛，因此在肛門增生或脫垂，痔瘡在肛門口齒狀線內就是內痔，在齒狀線外為外痔，也有可能內外痣皆有形成混和痔。

江梓維說，痔瘡主要與「肛門直腸靜脈回流」有關，久站、久坐的上班族、手遊族、孕婦、肝硬化、少喝水、飲食刺激、長期便祕、體重超標者或老年人，都是痔瘡好發族群，與生活方式、飲食習慣及年齡老化息息相關。

江梓維說，內痔病症可分為4級，第1級痔瘡不會跑出肛門口，第2級是解便時感覺內痔跑出肛門口，但會自行縮回；第3級是解便時內痔跑出肛門口，需用手才能推回；第4級是痔瘡無法推回，依據不同分級，臨床會給予不同治療。

通常第1、2級輕微痔瘡的民眾，可採溫水坐浴舒緩不適，或以淋浴方式沖洗肛門達到消腫止痛的效果，同時搭配清淡飲食、藥膏治療避免痔瘡惡化。3、4級的內痔及較大顆外痔易讓病患感到腫痛或產生併發症，較建議以手術方式切除，江梓維說明，為求謹慎，開刀前會為病人安排大腸鏡，仔細檢查排除因大腸直腸病灶造成的出血，再進行痔瘡切除治療。

江梓維提醒，上班族需久坐久站，容易影響直腸靜脈回流，建議上班時可以起身更換姿勢，並養成定期運動的習慣，幫助大腸直腸蠕動，有便意時不要忍耐，安排固定時間上廁所，此外，除了攝取高纖食物外也要搭配足夠水分，才能減輕排便用力的機會，避免引發痔瘡。