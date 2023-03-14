不少人有痔瘡，卻因羞於啟齒而未及時就醫，台中榮總嘉義分院大腸直腸外科主治醫師江梓維提醒，久站、久坐的上班族、手遊族、孕婦、肝硬化、少喝水、飲食刺激、長期便祕、體重超標者或老年人，都是痔瘡好發族群，且台灣50歲以上約有一半人口罹患，男女比例相當，提醒如發現馬桶有血，感覺肛門有腫塊、異物感、疼痛感或搔癢感，可能就是痔瘡。
40歲上班族阿堯發現自己血便、肛門腫痛，到台中榮總嘉義分院看診時，憂心忡忡訴苦，指前陣子解大便常看到馬桶有血，本以為肛門破皮，擦屁股不敢用力，最近感覺有東西從肛門掉出來，用手推回去就沒事，加上肛門一直又腫又痛，覺得很害怕。，主治醫師江梓維立刻為阿堯進行肛門鏡檢查，發現阿堯的肛門齒狀線上下組織增生，評估為第3級混合痔，即內痔合併外痔患者，進行痔瘡切除手術後，阿堯日後排便再也沒流血。
江梓維說，讓許多人羞於啟齒的「痔瘡」，其實是人體在肛門口原本就存在的血管結締組織，正常情況下組織富有彈性，具有幫助預防肛門失禁功能，卻因肛門承受日積月累的壓力，造成血管結締組織增生，或因年齡老化組織變得鬆弛，因此在肛門增生或脫垂，痔瘡在肛門口齒狀線內就是內痔，在齒狀線外為外痔，也有可能內外痣皆有形成混和痔。
江梓維說，痔瘡主要與「肛門直腸靜脈回流」有關，久站、久坐的上班族、手遊族、孕婦、肝硬化、少喝水、飲食刺激、長期便祕、體重超標者或老年人，都是痔瘡好發族群，與生活方式、飲食習慣及年齡老化息息相關。
江梓維說，內痔病症可分為4級，第1級痔瘡不會跑出肛門口，第2級是解便時感覺內痔跑出肛門口，但會自行縮回；第3級是解便時內痔跑出肛門口，需用手才能推回；第4級是痔瘡無法推回，依據不同分級，臨床會給予不同治療。
通常第1、2級輕微痔瘡的民眾，可採溫水坐浴舒緩不適，或以淋浴方式沖洗肛門達到消腫止痛的效果，同時搭配清淡飲食、藥膏治療避免痔瘡惡化。3、4級的內痔及較大顆外痔易讓病患感到腫痛或產生併發症，較建議以手術方式切除，江梓維說明，為求謹慎，開刀前會為病人安排大腸鏡，仔細檢查排除因大腸直腸病灶造成的出血，再進行痔瘡切除治療。
江梓維提醒，上班族需久坐久站，容易影響直腸靜脈回流，建議上班時可以起身更換姿勢，並養成定期運動的習慣，幫助大腸直腸蠕動，有便意時不要忍耐，安排固定時間上廁所，此外，除了攝取高纖食物外也要搭配足夠水分，才能減輕排便用力的機會，避免引發痔瘡。
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