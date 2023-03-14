根本恥度破表！有網友在網上分享「違停最高境界」照片，從照片中可見1處雙黃線雙路段，該路段有多輛轎車違停在路邊紅線上，而其中有1輛直接用汽車防塵套「包緊緊」，完全看不到前後車牌，且該車幾乎佔住半個車道，若有車經過恐會超出雙黃線，影響對向車輛而通過；對此，其他網友也酸爆「你奈我何的意思？」、「這經過一定得跨雙黃線的啊」。

一名網友在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，1處路段有多輛轎車違規停在紅線上，然而其中1輛轎車用汽車防塵套將整車「包緊緊」，只露出4顆輪胎，無法辨識到車牌，而且，由於該車違停後，幾乎佔住車道一半的空間，若有車經過恐怕會壓著雙黃線而通過；對此，原PO也在貼文寫下「違停的最高境界」。

網友在網上分享1輛違停轎車全車蓋上防塵套「包緊緊」，連車牌都拍不到，網友也酸爆「根本恥度破表」。（翻攝自臉書交通違規檢舉教學公開版）

貼文一出，網友看傻眼紛紛留言表示「既然這傢伙沒事，那大家有樣學樣也會沒事」、「叫警察來拖吊就好了」、「這樣停我真的不敢，根本恥度破表了，真強」、「怎麼睡的安穩」、「有沒有監視器？」、「路都這麼小條了，還停成這樣」、「這經過一定得跨雙黃線的啊」、「你奈我何的意思？」。