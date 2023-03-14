協力守護表演藝術文化傳承，台塑企業暨王詹樣公益信託（創辦人王永在） 2011年起推動「臺灣特色文化發展計畫」。今年，一度因疫情暫歇的「臺灣特色文化發展計畫」將恢復辦理，攜手「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」、「蘋果劇團」及「亦宛然掌中劇團」合作 推動27場「公益入鄉-藝文紮根」演出，分享各劇團精彩劇碼的藝文樂趣。

台塑企業表示，「臺灣特色文化發展計畫」陸續贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體至全台各地演出；截至2019年已演出362場，累計逾36萬觀賞人次；2020年再投入逾840萬元，累計贊助達1.07億元。

「臺灣特色文化發展計畫」不但有助劇團永續經營與發展，達到文化傳承的目的，也讓各地鄉親就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息。

王詹樣公益信託長期關注社會議題，積極投入各項公益計畫，除推動「臺灣特色文化發展計畫」外，另設置「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與持續升學)」、「受暴家庭經濟協助 ? (提供教育及生活補助)」及「罕見疾病病友全方位照護計畫」、「體育贊助計畫(補助年輕有潛力選手出國參賽及到國外參加訓練營費用)」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，也盼能拋磚引玉，吸引更多企業團體一同做公益。