永豐金證券深耕量化交易再展領先氣勢，以「全智動交易論壇」為主題，訂於4月11日擴大邀請產學界共同舉辦「第五屆41 AI日」。

除了線上線下同步沙龍活動、產學專家論壇、金融科技展，今年最大亮點是首創實況「一日實盤程式交易當沖大賽」，考驗參賽者XQ自動交易的策略開發技巧，要以AI日活動帶領投資人了解AI智能投資趨勢與提升量化交易思維，並期待藉由虛擬競賽找出市場上更多隱藏高手。

永豐金證券表示，「第五屆41AI日-全智動交易論壇」議題聚焦AI投資應用，全智動代表全面智慧自動化交易。

今年重點囊括「AI／ML在ETF量化投資的應用」、「AI交易可以勝過人嗎？」、「不用寫程式碼，交易也能像堆積木」、「市場是競爭的，雜訊很多，騙子很多，而你不重要！」、「進階機器學習模型用於台股交易的演算法實作分享」議題豐富，不論是量化交易門外觀望者，還是程式交易高手，都可以在AI日交流中得到思維啟發與學習。

永豐金證券創辦「41 AI日」在量化交易圈廣受好評，今年擴大邀請學界、業界共同舉辦，與會專家高手包含：清華大學韓傳祥教授、專職交易常勝軍廖建松（超五）、台股看盤龍頭大廠嘉實資訊資深協理鍾淳豐、高頻交易新創公司威旭資訊董事長曾永泉、金融AI資料科學家FinLab創辦人韓承佑等。

「一日實盤程式交易當沖大賽」於「41AI日」活動當日台股開盤時間正式起跑，盤中安排即時戰況報導、參賽者策略交流時間，當天收盤即時結算已實現損益結束競賽。

除了頒發榮譽獎項，獲勝者將獲得與量化交易專家專屬晤談時間，期望藉由虛擬交易競賽找出隱藏高手，並加深與投資人之間的緊密交流。

永豐金證券創辦「41 AI日」進入第五年，從2019年發起第一屆小型交流會，逐步發展成大型售票研討會，去年在疫情下報名參與仍超過400人，為台股量化交易圈開啟溝通互動新模式，成為年度盛會。