世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽14日展開，台灣選手由男單王子維率先登場，面對世界排名第9的印度好手普蘭諾伊，世界排名第24的王子維力抗兩局，19比21、20比22敗下陣來，未能旗開得勝。

全英羽球公開賽台灣共10組人馬參賽，王子維於台北時間14日晚間6點15分登場，首局曾4比12、落後多達8分，但他持續堅持對抗，中後段靠著一波連得6分，19比19追平對手，不過普蘭諾伊積極搶攻，最終王子維還是讓出首局。

第2局一開始普蘭諾伊仍是不斷強攻，以4比0搶得先機，不過王子維韌性十足，中段又靠一波連續得分9比7領先，接下來兩人拉鋸，這一局11度分數戰成平手，在20比20「丟士」後，普蘭諾伊連搶2分，結束49分鐘的較量。

台灣球迷相當關心的戴資穎，因為籤表在下半部，首日無賽程，15日小戴才會迎接首輪賽事，對手是韓國金佳恩。