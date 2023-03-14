台中電子廠火警30分鐘撲滅 男員工燙傷送醫

台中市梧棲區大觀路的車王電子，今天下午發生工廠火警！台中港務消防隊獲報出動9車16人前往搶救，另台中市消防局支援3車8人，人車到達後立即佈線入室搶救，火勢於下午3時53分熄滅；1名男性員工大拇指燙傷送往梧棲童綜合醫院，詳細起火原因及財物損失，正由火災調查人員鑑識中。
台中港務消防隊指出，車王電子位於梧棲區的台中港廠，14日下午3時許發生火警，消防隊於今天下午3時36分接獲報案，由隊長吳明郎率隊9車16人出勤搶救，台中市政府消防局支援3車8人，人車到達後立即佈線入室搶救，火勢於3時53分熄滅。
消防隊表示，火勢於20分鐘內撲滅，造成1名男性員工大拇指燙傷送醫，初估採損5、60萬元。車王電子是股票上市公司在台中港廠區投資金額逾25億元，為電動巴士生產重心，占地約6200坪、建物面積約1萬2600坪；起火原因正由火災調查人員鑑識中。
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