許多人喜歡去連鎖迴轉壽司專賣店《壽司郎》用餐，不僅可以自由拿取喜歡的壽司，還提供平板點餐服務。然而一名爸爸表示，日前去該店用餐完畢準備買單時，竟突然收到5份甜點，讓他覺得相當納悶，後來才發現，原來是孩子拿平板電腦胡亂點餐，這名哭笑不得的爸爸只好努力把甜點吃完，貼文一出，隨即有其他苦主分享差點吃到4碗拉麵的慘痛經驗。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，日前他帶一家人去《壽司郎》用餐，當大家吃飽喝足準備離去前一刻，迴轉台竟突然又送來2份草莓雪花冰以及3杯霜淇淋，讓他當場傻眼，轉頭一看才發現，原來是孩子趁他不注意時，偷偷拿平板電腦點餐，原PO不禁大嘆：「看到的時候已經是軌道打開滑進來，根本沒在演的…直接給你滑進來」。

貼文曝光後，一票網友留言笑說，「真的不能給小朋友碰」、「給老婆是一樣效果哦」、「孝順的孩子」、「還都是冰無法打包，這我會瘋掉」、「一個甜點90起跳，直接噴500左右」、「有小孩真的花錢，有時候會花那種莫名其妙的錢」，原PO也出現在留言串回應：「爸爸結帳的…好開心啊」。

除此之外，還有其他苦主分享自身經驗，「我也發生過一次，還好馬上發現，立馬找店員過來跟他們道歉取消」、「我兒子前天差點給我點4碗拉麵，趕快搶過來取消」、「所以我都讓小朋友坐外面…」、「我出去吃飯！眼睛都會盯著小鬼，不盯著就會出事」。