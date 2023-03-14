日本政府計畫在今年將福島核電站用於冷卻核反應爐而產生的廢水經處理後排放出海洋，香港政府正考慮收緊對來自相關縣份的水產品入口管制。環境及生態局局長謝展寰今到立法會食物安全及環境衛生事務委員會上，匯報日本食品進口管制的最新情況等。有議員關注港府能否強制要求來自相關縣份的食品標明具體產地，而非只標明來自日本，讓消費者有知情權。

福島核電事故後，香港對日本進口食品實施了進口管制措施，來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均不准進口香港。來自福島附近四個縣，包括茨城、栃木、千葉及群馬的食品，則必須附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。

金融界立法會議員陳振英指出，由日本發出的輻射證明書是否可信見人見智，但有市民仍不願意購買出產自福島鄰近地區的食物，不過現產自日本的冷藏水產、蔬果等食品，只標明產自日本，沒有具體的產地，他關注政府會否強制要求日本就有關地區出產的食品，必須標明具體產地，讓消費者避開，讓市民有選擇。

食環署食安中心食物安全專員黃宏稱，雖然現今未必每種食品都有標上來自哪個具體產地，但港府可以從輻射證明書上看到具體產地的資料，所以在入口層面食安把了關，希望議員放心。

另外，工聯會立法會議員陳穎欣及梁子穎聯同多名社區幹事，於委員會開會前到政總請願，反對日本政府傾倒核廢水，罔顧食品安全，要求港府針對日本進口食品盡全力把關。